Ярославль, 11 марта, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Обвинение просит суд назначить бывшему заместителю мэра Ярославля по строительству Леониду Комарову наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области

City-yaroslavl.ru Леонид Комаров

21 декабря сотрудниками регионального УФСБ были задержаны заместитель председателя Правительства Ярославской области Ростислав Даниленко и заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Леонид Комаров. Оба обвиняются в крупном мошенничестве, Ростиславу Даниленко дополнительно инкриминируется превышение должностных полномочий.

Уголовные дела будут рассматриваться отдельно. Рассмотрение дела в отношении Ростислава Даниленко запланировано на 14 марта.