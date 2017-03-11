Детройт, США, 11 марта, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Германский автомобильный концерн Volkswagen AG официально признал в суде США свою вину в сговоре, финансовых махинациях и препятствовании правосудию по так называемому «дизельгейту». Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

renehesse Логотип Volkswagen

Напомним, в США Volkswagen обвиняется в нарушениях, связанных с соблюдением экологических нормативов. Согласно данным американских ведомств, на дизельных автомобилях Volkswagen было установлено программное обеспечение, целенаправленно занижающее в десятки раз показатели выбросов в атмосферу вредных веществ.

После выявленных нарушений руководство немецкого концерна признало факт нарушения при продажах автомобилей в США и европейских странах. Вашингтон потребовал у автопроизводителя отозвать 482 тысячи легковых автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в США в 2009—2015 годах.

В американском суде Volkswagen признал свою вину. В январе этого года с американскими властями была окончательно согласована сумма уголовного штрафа в размере $2,8 млрд. В рамках соглашения Volkswagen признал себя виновным по трем пунктам обвинения.

Ожидается, что окончательный приговор будет вынесен федеральным судом Детройта (штат Мичиган) 21 апреля.

Соглашение о признании вины предусматривает выплату уголовного штрафа в размере $2,8 млрд. Кроме того, компания соглашается на независимый мониторинг за своим производством в течение трех лет. Помимо этого, Volkswagen выплатит $1,45 млрд для урегулирования федеральных, экологических и других гражданских исков. По претензиям, предъявленным компании в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA), Volkswagen заплатит ещё $50 млн.