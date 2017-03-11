Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении женщины, убившей своего мужа, об этом сообщает 11 марта Следственный комитет по краю.

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Как считают следователи, 4 марта 36-летняя женщина, будучи пьяной, поссорилась со своим мужем и в результате ссоры ударила его несколько раз ножом, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Впоследствии женщина вместе со своим знакомым, который находился в этой же квартире, продолжили употреблять алкоголь, чем и занимались вплоть до 10 марта. Только когда мужчина в разговоре сообщил своей знакомой о произошедшем, женщина решила вызвать полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), следствие планирует провести судебные экспертизы, решается вопрос о помещении женщины под стражу.

По данным информационного центра УМВД по краю, в 2016 году на Камчатке стали меньше убивать, но увеличилось количество разбоев и краж. Количество убийств уменьшилось на 17%.