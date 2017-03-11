Сеул, 11 марта, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Республики Корея (Южная Корея) назначило проведение досрочных президентских выборов на 9 мая этого года. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает агентство Reuters.

Флаг Южной Кореи

Накануне Конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент первой женщины-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, который был вынесен парламентом республики 9 декабря 2016 года.

Причина импичмента — громкий коррупционный и репутационный скандал, возникший вокруг фигуры президента и её ближайшего окружения. Выяснилось, что Пак Кын Хе позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

После этого оппозиция и общественность стали требовать отставки Пак Кын Хе, но она заявила, что добровольно пост президента не покинет. Каждую неделю в Сеуле собирались миллионные митинги противников президента. В итоге процедура импичмента была инициирована и проведена.

После решения Конституционного суда Пак Кын Хе больше не президент Южной Кореи.

На предстоящих досрочных президентских выборах фаворитом является бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. Он участвовал в прошлых выборах, но проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом.

Кроме того, в выборах будут участвовать: губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из «Народной партии».

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун баллотироваться в президенты Южной Кореи не будет.