Коркино, Челябинская область, 11 марта, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Главный врач больницы №1 города Коркино Челябинской области обвинен в получении взятки. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя медучреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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Как считает следствие, взятку Ростислав Велигоша успел получить будучи главврачом больницы №2 в поселке Роза города Коркино в 2013 году. Он в нарушение контрактного законодательства заключил с ЧОП контракт на оказание больнице охранных услуг. При этом были предусмотрены ежемесячные вознаграждения. За 2013 год Велигоша, как полагают следователи, получил от частного охранного предприятия денежное вознаграждение на общую сумму 65 тыс. рублей, которые следователи квалифицировали как взятка.

Главврач обвинен в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). По данной части статьи грозит наказание в виде штрафа с максимальной суммой до двух миллионов рублей. Во время проведения следствия на автомобиль Велигоши, стоимостью 1 млн рублей, был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения направлено в Коркинский городской суд. Сам он продолжает возглавлять горбольницу №1 Коркино.

Отметим, обвинение во взяточничестве главврача коркинской больницы приходится на период разбирательств по коррупционным махинациям в министерстве здравоохранения Челябинской области. Одно из самых громких дел о взяточничестве в областном правительстве связано с преступлениями экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко, который был арестован 1 ноября 2012 года. 14 сентября 2014 года Тесленко был оглашен приговор, по которому он получил 7 лет колонии строгого режима, и штраф в 300 млн рублей. Также он был лишен лишен чинов «действительный муниципальный советник 1 класса» и «действительный советник государственной службы Челябинской области 2 класса».

С Тесленко по делу о мошенничестве с госконтрактами на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования по программам модернизации здравоохранения проходили ещё несколько медиков и предпринимателей. Среди них заместитель главного врача санатория «Кисегач» Иван Сорокун, экс-главврач ГБУЗ Областная клиническая больница №4 Михаил Шуховцев, директор компаний «ИнкоМед» и «МедПрайм» Владимир Волошин и бизнесмен, человек из окружения экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Александр Москалюк.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растут масштабы коррупции, а уровень взяточничества выше среднероссийского. В основном, взятки отмечены в сфере муниципальных закупок.

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