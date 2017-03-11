Мосул, Ирак, 11 марта, 2017, 06:55 — ИА Регнум. По словам военных иракской армии, до уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле осталось около месяца, передает Reuters.

Mstyslav Chernov Мосул

«Несмотря на жестокие бои, мы движемся вперед, чтобы закончить битву за западную сторону в течение месяца», — сообщил генерал Талиб Шагати.

По информации военных, город уже покинул глава ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади — это может означать, что высшее руководство террористической организации уже считает битву проигранной.

Напомним, обещания о скором взятии Мосула неоднократно звучали от военных Ирака и США, а также от высшего руководства двух стран.

Так, еще в сентябре 2016 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и бывший президент США Барак Обама сделали совместное заявление на Генассамблее ООН, в котором пообещали «освободить Мосул до конца года».

Командующий международной операцией против исламистов в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд пошел еще дальше — сразу после начала операции в октябре он заявил, что для взятия города сухопутным силам и ВВС понадобится «несколько недель».

Однако «блицкрига» не получилось — операция по штурму второго по величине города Ирака, начавшаяся 17 октября, резко замедлилась в начале ноября, как только сухопутные силы «очистили» пустынные пригороды и подошли к реальным границам города.

Тем не менее, за полгода боевых действий с октября 2016 года армии Ирака при поддержке ВВС США удалось добиться значительных успехов в битве за второй по размеру город Ирака, удерживаемый исламистами с 2014 года.

В настоящий момент от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью освобождена восточная часть города. Бои идут в западном Мосуле, террористы уже потеряли более половины удерживаемых территорий.