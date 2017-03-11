Принстон, США, 11 марта, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Принстонский университет ответил на обвинения в «гендерной дискриминации», в которых одно из старейших учебных заведений США обвиняет бывший студент, передает Associated Press.

Блэр-Холл, часть Рокфеллер-Колледж, 1907 год

Согласно заявлению, университет всегда «сострадательно отвечает жертвам сексуальных проступков и всем учащимся, которые нуждаются в поддержке» и считает безосновательным иск от студента, который посчитал «несерьезным» отношение руководства к его сексуальным злоклучениям.

Известно, что заявителем по делу о «гендерной дискриминации» в отношении Принстонского университета является бывший студент. По его словам, университет не помог ему справиться с сексуальным насилием со стороны мужчин, с которыми он встречался, и не проявил участия даже после его попытки самоубийства.

Слушания по делу о «гендерной дискриминации» будут проходить в федеральном суде Нью-Джерси. Бывший студент требует от Принстонского университета финансовой компенсации.

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