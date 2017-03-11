Антананариву, 11 марта, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Жертвами тропического циклона «Энаво», который обрушился на Мадагаскар в начале недели, стали 38 человек, ранения получили около 200, передает Reuters.

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«Урон был огромен везде, где прошел циклон», — сообщил Тьерри Венти, исполнительный секретарь Национального бюро по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в районе бедствия находились 116 тыс. человек, большая часть из которых подверглась эвакуации. Также из-за наводнения и урагана оказались разрушены дороги и преравана связь с районом Анталаха, где проживает 230 тыс. человек.