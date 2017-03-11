Москва, 11 марта, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 10 марта провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В городе Алеппо — в районах Халидия, Кади-Аскар, Эль-Сольхине, Бустан-Аль-Каср, Аль-Хамдания-3 и Шейх-Максуд — мирным жителям было передано 1,2 тонны хлеба и три тысячи порций горячей еды.

Детям в школе населённого пункта Эр-Рукейта провинции Хама было передано 50 подарков, канцелярские принадлежности и детские игрушки.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3,25 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,3 тонны.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,4 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.