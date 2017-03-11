Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Эксперты ООН считают, что в Донбассе существует большой риск утечки химикатов, чреватой катастрофическими последствиями для здоровья местного населения и окружающей среды, передаёт Центр новостей ООН.

Mstyslav Chernov Донбасский ополченец

Как заявил спецдокладчик ООН по вопросу об опасных веществах Баскут Тунджак, вооружённые столкновения в Донбассе происходят в непосредственной близости от крупных химических и промышленных предприятий.

Так, отметил он, 24 февраля было обстреляно здание, в котором хранилось 7 тонн хлора. Контейнеры с газом при этом не пострадали, но в случае повреждения лишь одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 метров.

«Если бы ущерб был больше, то пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 км», — заявил представитель ООН.

Спецдокладчик обратился к сторонам конфликта с призывом учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры, а также систем подачи воды. Прилегающие к этой инфраструктуре территории должны быть «демилитаризованы», подчеркнул он.

Эксперты международной организации также считают необходимым оснастить работников служб водоснабжения, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором. «Тогда эти специалисты смогут не только выжить, но и принять меры, направленные на спасение местных жителей», — заявил Баскут Тунджак.

Отмечается, что в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов ранее уже предупреждали о возможности химического заражения на востоке Украины.

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