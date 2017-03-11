Сеул, 11 марта, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Жертвами столкновений в Сеуле после решения Конституционного суда об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе стали три человека, десятки — получили ранения, передает CNN.

Сеул на картине 1898 года

Пресс-секретарь полиции Сеула Ким Тэ Вон сообщил журналистам, что один протестующий умер от ранений в местной больнице. Двое других были найдены мертвыми на месте протестов. Точное число раненых пока не установлено.

Охрану правопорядка на улицах Сеула обеспечивала 21 тыс. сотрудников полиции и военные, однако стычки со сторонниками ушедшего президента вчера продолжались до самого вечера.

Стоит отметить, что каждую субботу с октября 2016 года на улицы Сеула выходили десятки тысяч человек, требующих отставки, а затем импичмента президента. При этом протест был удивительно мирным — многие месяцы не происходило ни стычек с полицией, ни задержаний, ни столкновений сторонников и противников Пак Кын Хе.

Напомним, скандал вокруг первой женщины-президента Республики Корея Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. Ее обвинили в коррупционном сговоре с подругой Цой Сун Силь. Скандал привел к крупнейшему за последние десятилетия политическому кризису в стране и стал причиной расследований в отношении руководства крупнейших корпораций страны, в том числе Samsung.

Накануне Конституционный суд Южной Кореи голосами всех восьми судей «поставил точку» в скандале вокруг президента Пак Кын Хе, которая ушла в отставку в связи с коррупционным скандалом, и утвердил решение парламента об импичменте главы государства.

Теперь Пак Хын Ке — «обычный гражданин» Южной Кореи без иммунитета главы государства, и в отношении экс-президента, как в отношении ее ближайшего окружения и «друзей» из крупнейших корпораций страны, может быть инициировано расследование прокуратуры.

Выборы нового президента страны по конституции должны состояться через 60 дней после импичмента.