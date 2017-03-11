Вашингтон, 11 марта, 2017, 05:32 — ИА Регнум. Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн осуществлял сбор информацию о мусульманском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который обвиняется властями Турции в организации попытки госпереворота летом 2016 года, передаёт The New York Times.

Erin A. Kirk-Cuomo Майк Флинн

По информации издания, данные услуги Флинн оказывал в рамках своей лоббистской деятельности в интересах Анкары и получил за них $500 тысяч. При этом отмечается, что работу по турецкому заказу Флинн завершил ещё до президентских выборов в США.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя данную информацию, заявил, что Майкл Флинн имел право на такого рода деятельность, так как являлся на тот момент «частным лицом».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе стало известно, что Флинн принял решение официально возобновить свою работу по лоббированию интересов Турции. 7 марта адвокат экс-советника Дональда Трампа передал в Минюст США документы, свидетельствующие о том, что он добровольно регистрируется в качестве «иностранного агента». В них было отмечено, что деятельность Флинна «в целом может рассматриваться как выгодная для Турции».

Напомним, в отставку с поста советника главы Белого дома по нацбезопасности Майкл Флинн подал 14 февраля. Поводом для этого послужила его встреча с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, в ходе которой якобы обсуждались антироссийские санкции. Представители команды Трампа и сам Флинн этот факт опровергали. В должности советника Майкл Флинн успел проработал менее месяца.