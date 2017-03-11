Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Ирак пока не намерен просить помощи Организации Объединенных Наций для расследования преступлений «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

По словам представителя Ирака в ООН Мохамеда Али Альхакима, Ирак намерен сам вести расследование преступлений исламистских экстремистов, и для этого ему «не нужна резолюция Совета Безопасности ООН».

«Мы не хотим, чтобы кто-то говорил нам, что нам нужно, — пояснил Альхаким. — Это мы скажем им, что нам нужно».

Как заявляет Альхаким, речь может идти о «технической помощи» в расследовании, однако такую помощь Ирак может запросить «от кого угодно».

«Давайте получим ее (техническую помощь в расследовании преступлений исламистов — прим. ИА REGNUM ) от ЕС, давайте получим ее от Великобритании, давайте примем ее от США», — заключил представитель Ирака.

Известно, что ранее о необходимости участия международного сообщества в расследовании преступлений ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке заявил представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт. По его словам, «лучшим маршрутом» для этого был бы официальный запрос правительства Ирака о необходимости расследования.