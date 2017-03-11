Лондон, 11 марта, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже 14 марта может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе и, таким образом, начать процедуру выхода страны из европейского блока, передаёт The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Как отмечает издание, правительство Терезы Мэй ожидаемо отвергнет обе поправки к законопроекту о Brexit, внесённые пэрами, одна из которых касается защиты проживающих в королевстве граждан Евросоюза, а другая требует от правительства заручиться санкцией парламента перед заключением соглашения с ЕС о выходе из объединения.

Расклад сил указывает на то, что депутаты Палаты общин поддержат исполнительную власть и поправки будут отклонены, а Палата лордов, по информации газеты, не станет на этот раз чинить препятствий правительству.

Ожидается, что к вечеру 13 марта законопроект о Brexit будет одобрен обеими палатами парламента и уже на следующий день, после ратификации королевой Елизаветой II, документ обретёт статус закона. Премьер-министр получит возможность в тот же день дать старт процедуре двухлетних переговоров с Брюсселем по условиям выхода Соединённого Королевства из ЕС.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в чиновничьем корпусе Евросоюза сообщило, что начало переговоров премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с лидерами ЕС по Brexit предварительно намечено на 6 апреля.

Вместе с тем отмечалось, что окончательная дата может быть установлена только после ратификации законопроекта о выходе Великобритании из Европейского союза.

Читайте также:

В Брюсселе обсуждают будущее ЕС без Великобритании

Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу компенсаций за Brexit

Источник: Референдум о независимости Шотландии неизбежен