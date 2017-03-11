Бамако, 11 марта, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Совет министров Мали принял решение о введении в стране двухпалатного парламента, а также расширении полномочий президента Ибрагима Бубакара Кейта, передает Reuters.

Флаг Мали

Согласно заявлению, сделанному правительством после заседания с президентом, соответствующий законопроект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Национального собрания Мали. Законопроект подразумевает создание «парламента, состоящего из двух палат: национального собрания и сената».

Кроме того, законопроект должен дать дополнительные полномочия президенту африканской страны, находящейся в ситуации экономического и политического кризиса из-за войны с исламистскими радикалами.

«Законопроект дает президенту республики ответственность определять политику нации и право назначать премьер-министра и прекращать его функции», — говорится в заявлении.

Напомним, кризис в Мали связан с действиями радикальных исламистских группировок, непрекращающиеся атаки которых уже вынудили ООН ввести в африканскую страну миротворческий контингент.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта три крупнейшие исламистские группировки в Мали, в том числе террористическая организация «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединились под эгидой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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