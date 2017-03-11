Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 04:43 — ИА Регнум. В США несколько штатов рассматривают законопректы, касающиеся окончательного запрещения детских браков, передает Associated Press.

Василий Пукирев. Неравный брак (фрагмент). 1862

Изменения в законодательство, запрещающие брачные лицензии для всех лиц в возрасте до 18 лет, предложены в штатах Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Техас, Миссури, Мэриленд и Пенсильвания.

Законный возраст для вступления в брак в данных штатах уже составляет 18 лет, из этого правила пока много исключений. В частности, закон штата Коннектикут позволяет 16-летним и 17-летним детям вступать в брак с родительского согласия. Дети младше 15 лет могут вступать в брак с согласия родителей и по разрешению суда.

Правозащитники считают, что данные нормы являются причиной множества злоупотреблений и фактически легализуют педофилию, в том числе, через организацию насильственных браков.

По словам Фрайди Рейсс, исполнительного директора некоммерческой организации Unchained At Last, в период между 2000 и 2014 годами в Коннектикуте вступили в брак около 1140 детей в возрасте до 14 лет, причем 88% девочек были замужем за пожилыми мужчинами.