Вашингтон, 11 марта, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Запуск космического корабля Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС) отложен из-за неполадки в ракете-носителе Atlas V, сообщает компания-владелец ракеты United Launch Alliance.

NASA Корабль Cygnus

Первоначально запуск Atlas V с седьмой грузовой миссией к МКС корабля Cygnus планировалось осуществить вечером 19 марта. Теперь, как сообщается, старт ракеты состоится не ранее 21 марта.

Причиной переноса запуска названа «проблема с гидравликой ускорителя, выявленная в ходе достартовых испытаний».

Отмечается, что дополнительное время потребуется для замены неисправной детали и завершения подготовки к старту.

Напомним, на ракетах Atlas используются российские двигатели РД-180. Предыдущий запуск ракеты-носителя данного типа состоялся 1 марта на космодроме военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Atlas V успешно вывела на орбиту секретный спутник NROL-61 для центрального управления национальной военно-космической разведки США.