Гонконг, Китай, 11 марта, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Три семьи, которые помогали укрыться в Гонконге бывшему отруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, запросили убежища в Канаде, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

По информации, полученной от адвоката «друзей Сноудена» Марка Андре Сегуина, семьи оказались под «прессингом» правоохранительных органов после фильма Оливера Стоуна «Сноуден», в котором говорится об их роли в бегстве сотрудника АНБ из США в 2013 году.

При этом граждане сами являются «беглецами» — несколько лет четверо взрослых граждан Шри-Ланки и Филиппин и трое детей ожидают рассмотрения заявления о предоставлении убежища в Гонконге. По словам адвоката, в последние месяцы их «активно искали шриланкийские оперативники».

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут АНБ и британский Центр правительственной связи. В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook и Skype с помощью системы Prism.

Публикация материалов вызвала международный скандал и преследование Сноудена со стороны американских властей. Сноуден успел покинуть США и через Гонконг добрался до Москвы.

Сейчас бывший американский шпион находится в России. На родине Сноуден обвиняется в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из них он получит до 10 лет лишения свободы.