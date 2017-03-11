Вашингтон, 11 марта, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Глава комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн считает арест экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова «шагом вперёд» для украинского правительства. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте сенатора-республиканца.

United States Congress Джон Маккейн

«Арест Романа Насирова, главного налогового чиновника Украины и директора Государственной фискальной службы является позитивным шагом вперёд для правительства Украины в борьбе с коррупцией», — заявил Джон Маккейн.

Он добавил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проделало «достойную похвалы работу над расследованием» и в целом отметил «неустанные усилия» киевских властей по борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Насиров был арестован в начале марта по уголовному делу о хищении государственных средств в особо крупном размере при добыче и продаже природного газа, ранее возбуждённому в отношении экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко.

По версии следствия, действуя в интересах депутата, глава ГФС поручил руководителям местных органов фискальной службы принять решение о рассрочке налоговых долгов трёх организаций — ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

Сам Александр Онищенко, находящийся в Великобритании, в начале декабря рассказал журналистам о фактах коррупции в украинской власти, в том числе о подкупе Петром Порошенко депутатов Верховной рады в целях назначения на должности генпрокурора и председателя СБУ устраивающих его людей и лоббирования выгодных для себя законов в Верховной раде.