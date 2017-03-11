Вашингтон, 11 марта, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Чуть более 1400 человек из специальной программы Государственного департамента для граждан Афганистана, работавших на правительство США, все-таки смогут получить визы и попасть в Соединенные Штаты, передает Reuters.

Флаг Афганистана

По информации Конгресса, из 8500 специальных иммиграционных виз для афганских заявителей на данный момент осталось 1437 человек. При этом в какой-то момент число заявок превышало 15 тыс.

Речь идет, прежде всего, о переводчиках, но также и о тех афганцах, которые оказывали помощь американской разведке и даже воевали на стороне США против исламистов.

Как передавало ИА REGNUM, вчера Госдеп США заявил об официальном прекращении программы приема в страну афганцев, которые работали на американский военный контингент в ходе войны с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Было заявлено, что программа сворачивается в связи с указом президента США Дональда Трампа, в соответствии с которым в Соединенные Штаты запрещен въезд граждан шести «нестабильных» мусульманских стран, а также прекращаются программы приема беженцев.

Напомним, новый иммиграционный указ Трампа, подписанный 6 марта, ввел временный запрет на въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана. Также своим указом Трамп на 120 дней приостановил программы приема беженцев в США.