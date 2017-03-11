Оттава, 11 марта, 2017, 04:47 — ИА Регнум. По словам министра общественной Канады Ральфа Гудэйла, большинство просителей убежища, пересекающих американо-канадскую границу, находились в США на легальных основаниях, передает Reuters.

Freedom House Беженцы

По его словам, по соглашению с США информация о прибывающих в Канаду передается американской стороне — «потому что у них американские документы».

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канадские пограничники «плотно работают с американскими чиновниками» для решения проблем безопасности на границе. Однако правительство не намерено закрывать границу для беженцев или «разворачивать» их в Соединенные Штаты.

«Мы полны решимости защищать права на неприкосновенность частной жизни людей в Канаде», — пояснил Трюдо.

По данным Управления пограничной службы Канады, число беженцев, проникающих в страну через границу с США, увеличилось боле чем в три раза. Так, в январе этого года через границу в провинции Квебек прошло 452 мигранта по сравнению со 137 мигрантами в январе 2016 года.

В основном беженцами в Канаду из США являются выходцы из Африки и Ближнего Востока, которые «напуганы» планами президента Дональда Трампа в отношении ограничения миграции.