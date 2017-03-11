Екатеринбург, 11 марта, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Результаты ответных матчей российских клубов в четвертьфиналах женской баскетбольной Евролиги, сыгранных 10 марта.

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[[[flag-it]]] «Скио» (Италия) — [[[flag-ru]]] УГМК (Екатеринбург) 67:102 (14:27 19:29 14:24 20:22)

«Скио» (Италия) — УГМК (Екатеринбург) (14:27 19:29 14:24 20:22) [[[flag-fr]]] «Бурж» (Франция) — [[[flag-ru]]] «Динамо» (Курск) 92:104 (22:21 24:24 28:33 16:26)

«Бурж» (Франция) — «Динамо» (Курск) (22:21 24:24 28:33 16:26) [[[flag-cz]]] УСК Прага (Чехия) — [[[flag-ru]]] «Надежда» (Оренбург) 64:55 (20:13 18:18 14:13 12:11)

Решающий матч за выход в полуфинал оренбургская «Надежда» проведёт с пражской УСК у себя дома 15 марта.

Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.