Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновника в Нью-Йорке пожелавшего остаться неизвестным.

Rustelegraph.ru Виталий Чуркин

Собеседник агентства также подчеркнул, что подозрений на «криминальную составляющую» по результатам работы судмедэкспертов нет.

Напомним, 10 марта офис судмедэксперта Нью-Йорка распространил заявление о том, что причина смерти российского дипломата Виталия Чуркина не будет обнародована в целях «соблюдения международного права и протокола».

В постпредстве России при ООН расценили данное решение как «полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

По информации СМИ, Чуркин почувствовал себя плохо в офисе диппредставительства России на Манхэттене. Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать дипломата, но по дороге в нью-йоркский Пресвитерианский госпиталь он скончался.

24 февраля Виталий Чуркин был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Указом президента России дипломат был награждён орденом Мужества (посмертно).