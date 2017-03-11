Кабо-Сан-Лукас, Мексика, 11 марта, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Полиция мексиканского штата Нижняя Калифорния сообщила о шести жертвах криминальных убийств, обнаруженных за два дня в курортном районе на юге штата, передает Associated Press.

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Согласно представленной информации, тело убитой женщины, при которой также были найдены метамфетамин и марихуана, обнаружено на дороге в аэропорт курорта Кабо-Сан-Лукас. Возле самого аэропорта обнаружены тела расстрелянных мужчины и женщины.

Кроме того, в районе курорта Сан-Хосе-дель-Кабо в обнаружены тела троих мужчин со следами пыток на теле.

Юг Нижней Калифорнии, как и многие другие регионы страны, является ареной ожесточенной криминальной войны между наркокартелями.

Криминальная война в Мексике между крупнейшими наркокартелями продолжается уже десять лет. С 2006 года от огнестрельных ранений в Мексике погибло более 100 тыс. человек, причем спада уровня преступности не отмечается.

По официальной информации, в 2016 году в Мексике было совершено 20 789 убийств, на 3755 больше, чем в 2015 году. В штате Нижняя Калифорния рост криминальных убийств за год составил 30%.