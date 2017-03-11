Москва, 11 марта, 2017, 04:45 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 10 марта подтверждено девять нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано восемь нарушений в провинциях Дамас, Латакия и Хама», — говорится в документе.

При этом сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 22 нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один факт нарушения.

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В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Ар-Риха и Умм-Руак (провинция Эс-Сувейда), а также Карим-Фаузи (провинция Латакия). Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1338.

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Под контроль правительственных войск Сирии за сутки перешло 23 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3046 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 171 населённый пункт.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.