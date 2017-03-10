Бейрут, 11 марта, 2017, 02:56 — ИА Регнум. На окраине Бейрута произошли ожестченные столкновения, один житель района убит, несколько получили ранения, передает Associated Press.

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Согласно информации, озвученной государственным информагентством Ливана, беспорядки в районе Бурдж-эль-Бараджне на юге Бейрута начались из-за конфликта между двумя семьями — местных мусульман-шиитов и выходцев из Палестины.

Напряженная ситуация в районе длилась несколько часов. Конфликт сначала перерос в массовую драку, а потом — в уличные бои со стрельбой, с применением, в том числе, пулеметов и гранатометов.

Известно как минимум об одном убитом палестинце и нескольких раненых. Также сообщается, что в результате боев пострадало большое количество автомашин и жилых зданий.

В настоящий момент в Бурдж-эль-Бараджне «восстановлено спокойствие», в район введены войска.