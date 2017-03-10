Де-Мойн, США, 11 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Товарный поезд, перевозивший цистерны с этиловым спиртом, сошёл с рельсов в американском штате Айова, передаёт агентство Reuters.

chrisjmit Поезд

Сообщается, что авария произошла 10 марта в районе населенного пункта Граеттингер. Состав сошел с рельсов после проезда по мосту через реку Де-Мойн.

В результате аварии 27 из 100 цистерн поезда перевернулись, при этом часть из них загорелась.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Двое машинистов смогли выбраться из поезда.

Как сообщает Associated Press, в районе аварии была проведена эвакуация жителей. Позднее им было разрешено вернуться в свои дома.

В настоящее время специалисты выясняют экологическую обстановку в округе и устанавливают, не попал ли этанол в реку. Причины произошедшего выясняются.