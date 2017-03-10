Нью-Йорк, США, 11 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом со времён основания Организации Объединённых Наций в 1945 году. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, комментируя ситуацию в Йемене, Сомали, Южном Судане и на северо-востоке Нигерии, передаёт Associated Press.

World Humanitarian Summit Южный Судан

По словам заместителя генсека ООН, в четырех странах более чем 20 миллионам человек в настоящее время угрожает голод.

«Без коллективных и скоординированных глобальных усилий, люди будут просто умирать от голода, многие другие будут страдать и погибнут от болезней», — заявил О'Брайен на заседании Совета безопасности ООН.

«Мы находимся на критическом этапе истории», — подчеркнул он и призвал международное сообщество к незамедлительному финансированию гуманитарных программ в наиболее проблемных странах и регионах.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на проведение гуманитарных операций в Йемене, Сомали, Южном Судане и на северо-востоке Нигерии требуется по меньшей мере $4,4 млрд, но пока в организацию поступила лишь незначительная часть от этой суммы.

«Несмотря на некоторые щедрые обещания, до сих пор фактически получено только $90 млн — это только два цента из каждого доллара, который нам необходим. Мы находимся в самом начале года, но эта цифра очень тревожная», — сказал Гутерреш.