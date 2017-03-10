Тирасполь, 11 марта, 2017, 02:50 — ИА Регнум. В офисе Миссии ЕС по приграничной помощи на молдавско-украинской границе (EUBAM) в Одессе 10 марта состоялась встреча, посвящённая намерениям Молдавии и Украины по установлению совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган» приднестровско-украинской границы. Как заявил по итогам встречи принимавший в ней участие глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, «впервые за долгое время представители Европейского союза выразили готовность услышать позицию Приднестровья по проблематике совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Видение приднестровской стороны по данному вопросу остается неизменным. «Мы рассматриваем планы Молдовы и Украины в качестве очень серьезной угрозы дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств. Кроме того, эта проблема связана и с возникновением угроз в сфере безопасности. Мы не видим никакой логичной мотивации для установления совместного контроля, потому что ни в сфере экономики и торговли, ни в сфере свободы передвижения положительных результатов не будет. Есть очень существенные комплексные негативные издержки, включая проблемы политического характера, потому что эти планы и решения принимаются за спиной Приднестровья и вне рамок переговорного процесса», — сказал приднестровский дипломат.

По его словам, в случае установления совместного молдавско-украинского контроля в пункте пропуска «Кучурган» будет нарушен целый ряд договоренностей переговорного процесса, в том числе положения «Берлинского протокола» о том, что все решения необходимо принимать исключительно за столом переговоров.

При этом, по словам министра, фактически ни на один вопрос, поставленный приднестровской стороной в рамках встречи, со стороны представителей Республики Молдова не последовало аргументированного ответа. «Нам говорили о том, что «готовы вести диалог», но по существу тех проблем, которые мы обозначили с конкретными выкладками по цифрам потерь, в том числе ВВП Приднестровья, никаких вразумительных аргументов, объясняющих, что изменится в лучшую сторону, молдавские представители не привели», — сообщил Виталий Игнатьев.

Глава МИД ПМР также подчеркнул, что следует с особым вниманием отнестись и к возможным последствиям политического характера. «Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза и при активнейшем участии Украины, являющейся посредником в переговорном процессе. Поэтому в дальнейшем в случае реализации данных деструктивных планов будет сложно говорить вообще об эффективности конструкции переговорного формата. Я думаю, что необходимо внимательно отнестись к этим сигналам приднестровской стороны. Не нужно иметь никаких дополнительных сведений, чтобы понять, что проблема негативно скажется на уровне жизни людей, а это в корне противоречит целям и задачам переговорного процесса, не соотносится с мерами по укреплению доверия и вообще никак не помогает улучшать взаимодействие сторон», — сказал Виталий Игнатьев. При этом дипломат особо отметил, что во встрече, несмотря на место ее проведения, украинская делегация участия не принимала.

Подводя итоги прошедшей встречи, Виталий Игнатьев отметил необходимость обсуждения сложившейся ситуации на уровне переговорного процесса. По словам дипломата, Приднестровье, как и ранее, продолжит обращаться к международным гарантам и посредникам в лице Российской Федерации, Украины и ОБСЕ с тем, чтобы не допустить негативных последствий от реализации «данного опрометчивого шага».

«Мне кажется, всем очевидно, что за этими планами скрываются политические мотивы, а попытка придумать им какое-то экономическое обоснование, на мой взгляд, терпит крах. Об этом мы будем говорить в ближайшее время с нашими российскими коллегами, ожидаем приезда и наших украинских партнеров. Хотели бы получить четкую позицию Украины, понять, как такие действия соотносятся со статусом страны-гаранта. Наша задача — не допустить ухудшения ситуации. Здесь должен действовать принцип «не навреди». Необходимо подходить к решению вопроса с максимальной осторожностью, в первую очередь, ставя во главу угла интересы людей», — констатировал Виталий Игнатьев.

В свою очередь министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник отметил, что приднестровская сторона представила представителям Молдавии и ЕС информацию о прогнозируемых потерях Приднестровья в случае установления совместного контроля Молдавии и Украины в пункте пропуска «Кучурган».

«Данные говорят о том, что и экспорт, и импорт для контрагентов Приднестровья будет сопряжен с дополнительными финансовыми расходами. Как выпадающие доходы из бюджета, так и расходы наших экономических агентов будут составлять, по предварительной оценке, порядка 38 миллионов долларов. Вопросы обеспечения нашей страны импортом, в том числе в части продуктовой безопасности, также находятся в крайне рискованном положении. Таким образом, речь идет не просто о возможном ущербе для наших экономических агентов и населения, но практически о полной блокаде со стороны договорившихся за нашей спиной участников», — рассказал Сергей Оболоник.

По его словам, в рамках дискуссии приднестровская сторона обратила особое внимание на потенциальные риски, связанные с финансовыми потерями контрагентов республики, созданием препятствий в сфере индивидуального предпринимательства и возможным сокращением десятков тысяч рабочих мест в связи с различиями в законодательстве Приднестровья и Молдавии.

«Нашим законодательством предполагается, что индивидуальными предпринимателями могут быть физические лица, и перемещать грузы без декларирования можно на сумму до 1 тыс. долларов США. В Молдове совершенно другие нормы: в РМ предельная сумма составляет порядка 300 евро. Кроме того, для перемещения грузов нашим предпринимателям придется входить в фискальное поле Республики Молдова, оформлять все необходимые документы, включая гражданство Молдовы, а также иметь всю номенклатуру внутренних документов, в том числе страховку и в принципе всё, что молдавский предприниматель должен иметь. Эти нормы, безусловно, создадут ситуацию, когда предпринимательство будет затруднено в принципе», — сообщил Сергей Оболоник.

«Таким образом, весь комплекс возможных проблем был изложен сторонам. К сожалению, нужно констатировать, что гибкости и понимания миссия EUBAM и Молдова не проявили, также как и не представили мотивационную базу под этими мероприятиями. В то же время мы четко обозначили, что реализация этих планов просто приведет к экономическому коллапсу и увеличению общей напряженности», — заключил министр.

Напомним, Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Приднестровская Молдавская Республика с 2006 года находится в полномасштабной экономической блокаде со стороны Кишинева и Киева. В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев еще более усилили блокаду ПМР, что привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.