Вашингтон, 11 марта, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс обратился к 46 федеральным прокурорам, назначенным администрацией прежнего президента Барака Обамы, с просьбой написать заявления об отставке, сообщили в Минюсте США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Как пояснили в ведомстве, такая мера необходима для «обеспечения одновременного перехода власти». Уточняется, что другие прокуроры в офисах по всей стране продолжат осуществлять свои функции до утверждения новых федеральных прокуроров.

Смена федеральных прокуроров после вступления в должность нового главы Белого дома является стандартной процедурой в США.

Отметим, что свой пост, по некоторым данным, может сохранить назначенный Бараком Обамой прокурор Манхэттена Прит Бхарара. По информации агентства Reuters, данный вопрос обсуждался на встрече прокурора с президентом США Дональдом Трампом и Джеффом Сешнсом.

Напомним, неделей ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что советники Дональда Трампа настаивают на скорейшем увольнении из правительства всех назначенцев бывшего главы государства. По мнению советников, именно чиновники Обамы стоят за всеми утечками из Белого дома, так как стремятся подорвать президентство Трампа.

Последним примером этого называлось появление в СМИ информации о двух встречах генпрокурора Джеффа Сешнса с послом России Сергеем Кисляком в прошлом году и обвинения в том, что Сешнс не уведомил сенаторов об этих контактах во время слушаний по его кандидатуре.