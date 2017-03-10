Симферополь, 11 марта, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 млн евро на поддержку футбола в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Футбол

10 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась встреча президента и управляющей делами КФС Юрия Ветохи и Ольги Безугловец с чиновниками УЕФА — членом исполкома Франтишеком Лауринцем и главой департамента национальных ассоциаций Зораном Лаковичем.

Сообщается, что в ходе встречи были «обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения».

«Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму», — говорится в сообщении.

Представители УЕФА, как отмечается, заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о строительстве в Крыму мини-футбольных площадок с искусственным покрытием в рамках программы УЕФА «Хет-трик».

Лауринец и Лакович также заявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.

Кроме этого, стороны договорились вести совместную работу по решению проблемы, связанной с трансферными сертификатами крымских футболистов.

«В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму», — сообщили в Крымском футбольном союзе.