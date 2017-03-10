Стокгольм, 11 марта, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Полиция Швеции 10 марта уведомила посольство России в Стокгольме о задержании на территории страны российского гражданина. Об этом сообщается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Victor Задержание

Как уведомили шведские власти, задержанный Павлов Евгений Владимирович 1979 года рождения был помещён в центральную тюрьму Стокгольма «по подозрениюв совершении преступления».

При этом, как отмечается, представители полиции отказались сообщить подробности о выдвинутом в адрес гражданина России обвинении, сославшись на «конфиденциальность дела».

«Адвокат российского гражданина сообщила о том, что ему намерены инкриминировать мошенничество. По её словам, обвинение пока не предъявлено, в ближайшее время состоится слушание по делу», — говорится в сообщении.

Российская сторона потребовала от властей Швеции посещения задержанного консулом по месту содержания, однако ответ пока не был получен. В полиции сослались на необходимость получения согласия на такую встречу самого задержанного, что является обязательным по местному законодательству.

«Продолжаем настойчиво добиваться допуска к российскому гражданину и выяснения всех обстоятельств по делу с тем, чтобы обеспечить защиту его прав и законных интересов», — отметили в посольстве России.