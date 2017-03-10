Дюссельдорф, Германия, 11 марта, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Мужчина, напавший с топором на людей на вокзале в немецком Дюссельдорфе, помещён в психиатрическую клинику, сообщила 10 марта прокуратура города.

Marc Majcher Смирительная рубашка

Предварительно установлено, что задержанный 36-летний выходец из Косово страдает параноидальной шизофренией.

Напомним, вечером 9 марта мужчина напал на пассажиров на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. Согласно уточнённым данным, жертвами атаки стали десять человек.

После инцидента вокзал был закрыт, движение поездов к станции приостановлено. Сам нападавший пытался скрыться от полиции и также получил серьёзные ранения.

Отметим, что это не единственный подобный инцидент в городе за последние сутки. 10 марта в Дюссельдорфе неизвестный с ножом-мачете напал на прохожих, в результате чего один человек получил тяжелые ранения.