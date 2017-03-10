Марсель, Франция, 11 марта, 2017, 00:43 — ИА Регнум. 10 марта на стадионе «Велодром» был разыгран матч 29-го тура Французской Лиги 1 между командами «Марсель» и «Анже». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «провансалов».

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На 9-й минуте матча французский вингер Флориан Товен открыл счет в матче мощным бильярдным ударом в левый нижний угол — 1:0. Ассистом отметился Димири Пайе.

Через 11 минут французский диспетчер Реми Кабелля удвоил преимущество хозяев ударом с острого угла, попутно обыграв вратаря — 2:0.

На 77-й минуте Флориан Товен оформил дубль

Статистика матча («Марсель"/"Анже»)

Удары 11/14

Удары в створ 4/7

Фолы 11/10

Владение 54%/46%

На данный момент «Марсель» поднялся на 5-ю строчку, набрав 45 очков. «Анже» остался на 10-й позиции с 36-ю очками.

Составы на матч:

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Роландо, Бедимо, Фанни, Кабелля, Сансон, Ванкер, Товен, Лопес, Пайе.

«Анже»: Мишель, Траоре, Тома, Сиссоко, Мангани, Н’Дойе, Сантамария, Мансо, Токо-Экамби, Бьедиу, Бамба.

Главный арбитр матча: Френк Шнедер.

Предупреждения: Медимо — 87.

Голы: Товен 9 — 1:0, Кабелля 20 — 2:0, Товен 77 — 3:0.