Москва, 15 июня, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Ужесточение антиковидных мер в парках Москвы является противоречивой мерой, однако вступать в споры и конфликты с представителями власти не следует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат Алиса Волхова.

«Данная мера вызывает противоречивую оценку. С одной стороны, действительно в связи с ростом количества заболевших требуется ограничить контакты граждан. Однако детские, спортивные и прочие площадки в парках не являются первостепенными очагами распространения заболевания. По крайней мере очевидно, что большую опасность представляют собой поездки в общественном транспорте, посещения торговых центров и магазинов, органов власти. Тем более, что граждане, как показала практика первых дней действия ограничений, предпочли проигнорировать данное распоряжение московских властей», — сказала она.

По мнению эксперта, в этой связи встает вопрос, что делать, если всё же остановили в парке на площадке.

«Первое — не стоит вступать в споры и конфликты с представителями правоохранительных органов, а вежливо пообщаться с ними, при несогласии с их действиями или выписываемым протоколом — обосновать свое несогласие. Второе — если протокол выписан, то его можно оспорить в судебном порядке. Для этого следует прибегнуть к квалифицированной юридической помощи. Например, обратиться к адвокату или юристу, который представит интересы в суде и органах власти», — советует адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы предупреждают, что штраф за нарушение антиковидных мер в столичных парках составит четыре тысячи рублей. Сейчас в них можно только гулять, но при этом нельзя использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты.