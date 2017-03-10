Москва, 11 марта, 2017, 00:53 — ИА Регнум.



Задержка речевого развития, которой сейчас страдает около 25 процентов детей, неусидчивость, невнимательность, снижение школьной успеваемости — все эти нарушения нуждаются в коррекции в раннем возрасте. Иначе, они могут перерасти в более серьезные проблемы. Однако, «ни в одном учебном заведении из тех, что готовят воспитателей и педагогов, нет курса, посвященного детям с трудностями обучения и методам коррекционно-развивающей работы с ними. Педагоги обучаются этому эмпирическим путем, насколько они успешны в этой работе видно по статистическим цифрам о готовности детей к школе», такую оценку ситуации дала в интервью ИА REGNUM доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией нейропсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, консультант «РЫБАКОВ ФОНД»Татьяна Ахутина.

Нарушения проблем развития можно исправить с помощью нейропсихологической (сенсомоторной) коррекции. Именно такой деятельностью занимаются психологи, работающие в специализированном центре детской нейрокоррекции «Нейрокид», в Москве.

Корреспондент ИА REGNUM встретился с клиническим психологом Ириной Хвингия, руководителем центра «Нейрокид».

«Миссия нашего центра «Нейрокид» состоит в том, чтобы помочь каждой обратившейся к нам семье исправить все, что мешает нормальному развитию ребенка. Наш центр специализируется на сенсомоторной коррекции детей, испытывающих проблемы с развитием. Первоначально он создавался как коммерческий центр, однако затем, по мере получения известности, к нам потянулись и дети из семей, не имеющих средств на оплату коррекции. Отказать таким детям невозможно — ведь они тоже нуждаются в нашей помощи. Поэтому наш центр осуществляет прием детей из малообеспеченных семей бесплатно. Подобный опыт был первым в Москве».

Со временем число таких детей достигло 50% от общего количества пациентов нашего центра. Так, центр превратился в социально значимый проект, который ориентирован не только на получение прибыли от оказания коррекционных услуг, но и на оказание бесплатной помощи нуждающимся в ней детям, отметила Ирина Хвингия.

Более восьмидесяти процентов проблем развития детей связаны с расстройствами и повреждениями головного мозга, которые возникли на ранних стадиях — во время беременности, в период родов, как последствия тяжелых заболеваний на первом году жизни ребенка. Поэтому, воздействие коррекционной программы направленно изначально не на развитие высших психических функций, а на базальный сенсомоторный уровень, т. е. на развитие дефицитарных функций, которые были повреждены на раннем развитие ребенка. И только в заключительной части коррекционного этапа, работа переходит в область когнитивной психотерапии, отмечает сотрудник центра Светлана Овчинникова.

Успех лечения напрямую зависит от двух факторов: мотивация родителей и регулярность занятий. Регулярность и непрерывность курса — это главное условие закрепления результатов, которых достиг ребенок в ходе лечения.

Сотрудники центра «Нейрокид» уверены, что здоровье российских детей — это не просто счастье конкретной семьи, но и будущее страны. Ведь каждый вылеченный ребенок через несколько лет вырастет и станет потенциальным студентом, а затем и работником, инноватором или предпринимателем. Или хорошей матерью, заботливым отцом, ответственным российским гражданином.

«Более 50% маленьких пациентов получают в нашем центре услуги бесплатно, а нужно оплачивать труд специалистов, оборудование, нести другие необходимые траты. В последнее время бизнес все активнее вкладывается в социально значимые проекты. Социальное инвестирование становится трендом современного мира. Постепенно эта практика распространяется и в России. Так, 1 декабря 2016 года прошел Всероссийский слет социальных предпринимателей, на котором бизнесмены, инвестирующие в социальную сферу, делились опытом и рассказывали о своих проектах. Крупные компании — спонсоры, которые, став партнерами социально ориентированных проектов, могли бы не только значительно улучшить свой имидж, но и инвестировать средства «на перспективу, в будущее страны», уверена Ирина Хвингия.