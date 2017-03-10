Мадрид, 11 марта, 2017, 00:33 — ИА Регнум. 10 марта на стадионе «Корнелья-Эль Прат» был разыгран матч 27-го тура между командами «Эспаньол» и «Лас-Пальмас». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Dave Футбол

В дебюте первого тайма испанский хавбэк Давид Лопес открыл счет в матче ударом головы после подачи Хурадо — 1:0.

В середине тайма уругвайский защитник Маурисио Лемос сравнял счет точнейшим ударом с 30-ти метров в правый нижний угол — 1:1. Ассистом отметился Кевин Принц-Боатенг.

В самом конце тайма испанский форвард Херард Морено вывел свою команду вперед после прострела Пабло Пьятти — 2:1.

В начале второго тайма Маурисио Лемос офрмил дубль ударом головы после подачи Хонатана Виера — 2:2.На 53-й минуте матча «Эспаньол» в третий раз вышел вперед. Пабло Пьятти реализовал пенальти — 3:2.

В середине второго тайма испанец Хурадо увеличил разрыв в счете — 4:2. Важную голевую передачу на свой счет записал Херард Морено.

На 84-й минуте аргентинский диспетчер Матео Гарсия забил седьмой мяч в этой встрече после навеса талантливого хорвата Алена Халиловича — 4:3.

Статистика матча («Эспаньол"/"Лас-Пальмас»)

Удары 12/12

Удары в створ 6/5

Фолы 18/11

Владение 33%/67%

На данный момент команда из Каталонии приблизилась к 8-му месту, набрав 39 очков. «Лас-Пальмас» с 32-мя очками остался на 12-й позиции.

Составы на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Кариколь, Лопес, Рейеш, Хурадо, Лопес, Пьятти, Рока, Морено, Кайседо.

«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Симон, Гарсия, Бигас, Лопеш, Лемос, Гомес, Родригес, Халилович, Виера, Боатенг.

Главный арбитр матча: Жозе Мунуэра.

Предупреждения: Пьятти — 51, Лисоайн — 52, Лемос — 80, Бигас — 80, Хесе — 87.

Голы: Лопес 1 — 1:0, Лемос 31 — 1:1, Морено 45 — 2:1, Лемос 49 — 2:2, Пьятти (пен) 53 — 3:2, Хурадо 74 — 4:2, Гарсия 84 — 4:3.