Берлин, 11 марта, 2017, 00:24 — ИА Регнум. 10 марта на стадионе «Бай-Арена» был разыгран матч 24-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Байер» и «Вердер». Матч завершился со счетом 1:1 в пользу «фармацевтов».

Дмитрий Голубович Кевин Фолланд

В дебюте матча немецкий форвард Кевин Фолланд открыл счет в матче, добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 1:0.

На 79-й минуте матча перуанский форвард Клаудио Писарро сравнял счет точным ударом в дальнюю шестерку после ассиста Роберта Бауэра — 1:1.

На 90-й минуте матча Эмер Топрак не забил пенальти в ворота «Вердера»

Статистика матча («Байер"/"Вердер»)

Удары 11/11

Удары в створ 6/3

Фолы 12/11

Владение 52%/48%

На данный момент команда из Леверкузена осталась на 10-й строчке с 31-м очком. «Музыканты» остались на 14-м месте с 26-ю очками.

Составы на матч:

«Байер»: Лено, Драгович, Венделл, Топрак, Хенрикс, Брандт, Беллараби, Кампль, Эрнандес, Фолланд.

«Вердер»: Видвальд, Бауэр, Велькович, Мойсандер, Селассие, Сане, Юнузович, Гриллич, Эггештайн, Крузе, Бартельс.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Венделл — 20, Селассие — 66, Писарро — 81.

Удаления: Венделл — 90.

Голы: Фолланд 7 — 1:0, Писарро 79 — 1:1.