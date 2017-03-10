Багдад, 11 марта, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Власти Ирака не располагают свидетельствами применения террористами химического оружия в городе Мосуле. Об этом заявил постоянный представитель Ирака при ООН Али Альхаким, передаёт агентство Reuters.

Bukacara.com Мосул

«Доказательств использования «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) химического оружия на самом деле нет», — сказал Альхаким.

Он уточнил, что днём 10 марта беседовал с руководством в Багдаде, которое передало ему данную информацию.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Роберт Мардини сообщил, что в больницы из осаждённой части Мосула 1−3 марта были доставлены двенадцать человек с «клиническими признаками, характерными для воздействия химических агентов».

По его словам, у пострадавших — пятерых детей, трёх женщины и четверых мужчин — имелись симптомы воздействия боевых отравляющих веществ, в том числе волдыри, кашель, раздражение глаз, рвота.

Напомним, иракская армия ведёт операцию по освобождению Мосула, второго по величине города Ирака, с середины октября 2016 года. В настоящий момент восточный Мосул освобожден от террористов. Бои идут в западной части города, которая пока остаётся под контролем террористов.