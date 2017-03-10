Рига, 11 марта, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Канада направит в Латвию своих военных специалистов по кибербезопасности, сообщает издание The National Post.

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Они займутся борьбой с дезинформацией, а также защитят прибалтийскую страну от возможных атак пресловутых «российских хакеров».

«Мы должны прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями», — заявил журналистам по этому поводу генерал Пол Резерфорд, командующий Объединённых сил кибербезопасности Вооружённых сил Канады.

Напомним, на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году страны альянса приняли решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. На саммите было заявлено, что основу батальона, отправляемого в Латвию, составят военнослужащие из Канады, в Литве костяком батальона станут солдаты из Германии, в Эстонию отправятся британцы, а в Польшу солдаты армии США.