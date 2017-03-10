Вашингтон, 11 марта, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер озадачил журналистов президентского пула, выйдя на регулярный брифинг с перевернутым значком американского флага на лацкане пиджака. Об этом сегодня, 10 марта, пишут «Известия».

Gage Skidmore Шон Спайсер

На очередной регулярный брифинг в Белом Доме Спайсер озадачил присутствующих журналистов: наиболее внимательные из представителей прессы обратили внимание, что значок американского флага на лацкане пиджака пресс-секретаря перевернут вверх ногами.

После первых слов Спайсера, один из журналистов обратил внимание пресс-секретаря на сей факт. Спайсер поправил значок и пошутил: «До конца недели осталось два дня».

В американских СМИ и социальных сетях уже обсуждают этот небольшой инцидент и строят различные теории. Некоторые пользователи предполагают, что таким образом представитель Белого дома намекнул на свое увлечение сериалом «Карточный домик», одним из логотипов которого является как раз перевернутый американский флаг.