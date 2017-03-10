Москва, 10 марта, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в скором времени российские власти снимут запрет на найм в РФ рабочей силы из Турции. Соответствующее заявление она сделал сегодня, 10 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Kremlin.ru Заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией

Напомним, после инцидента с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС в небе над Сирией, российско-турецкие отношения резко обострились. Россия вела против Турции санкции, в том числе запрет турецким гражданам работать на территории РФ.

После политико-экономического противостояния между Москвой и Анкарой и неудачной попытки военного переворота в Турции президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган принес России извинения за сбитый самолет и погибшего военного летчика Олега Пешкова.

Российско-турецкие отношения несколько улучшились и Москва сняла санкции против Турции. Были возобновлены двусторонние соглашения и проекты, в частности, в области энергетики.

Сегодня, 10 марта, Путин после встречи с Эрдоганом заявил, что в ходе переговоров достигнуты новые соглашения:

«Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят. Это произойдет в самое ближайшее время, этот вопрос носит чисто технический характер после нашей сегодняшней договоренности».

Также Путин подчеркнул, что «остальные вопросы, связанные с либерализацией — они будут продолжаться, мы будем продолжать их решать».

При этом президент России подчеркнул, что в вопросе снятия запрета на найм турецкой рабочей силы в РФ важно взаимодействие спецслужб обеих стран, чтобы обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях.