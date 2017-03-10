Анкара, 10 марта, 2017, 22:47 — ИА Регнум. МИД Турции заявил, что доклад ООН о нарушениях прав человека в Турции основан на некорректной информации, 10 марта сообщает Reuters.

Турция

В письменном заявлении МИД Турции говорится, что доклад ООН основан на «предвзятой, некорректной» информации и «далек от профессионализма».

«Мы не согласны с необоснованными утверждениями, вошедшими в доклад, которые в точности соответствуют пропаганде террористической группы (Рабочей партии Курдистана — прим. ИА REGNUM )», — говорится в заявлении МИД Турции.

Согласно заявлению ООН, в течение 18 месяцев на юго-востоке Турции были убиты около 2 тыс. человек, целые жилые районы были разрушены в ходе операций по обеспечению безопасности.

Исследователи из ООН сообщают о том, что зафиксировали факты нарушения прав человека, включая убийства, похищения и пытки. Нарушения происходили во время комендантского часа, который мог продолжаться несколько дней подряд.

Согласно данным ООН, начиная с июля 2015 года по декабрь 2016 года, до 500 тыс. человек, в основном курдов, стали беженцами. На спутниковых снимках видны «огромные масштабы разрушений жилого фонда тяжелым вооружением».