Москва, 10 марта, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Комитетом Государственной думы России по делам национальностей одобрен законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка.

«Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза»

По словам первого заместителя председателя комитета Михаила Старшинова, 17 марта в комитет по государственному строительству и законодательству должны будут поступить все замечания по данному законопроекту.

В числе прочих предложений, законодатели хотят отнести к категории «носителей русского языка» людей, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР и тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Отметим, что по данным МВД России по итогам 2016 года число людей, получивших гражданство России, увеличилось на 21%. Российское гражданство в течении 2016 года было предоставлено 265.319 физическим лицам. При этом в 2015 году гражданство России получили 209.799 человек.