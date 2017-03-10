Могадишо, 10 марта, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Численность миротворческой миссии Африканского союза в Сомали AMISOM (African Union Mission in Somalia) должна быть увеличена, заявил представитель Африканского союза в Сомали Франциско Каетано Мадейра, 10 марта сообщает Associated Press.

AMISOM Public Information Военные Национальной армии Сомали и миротворческой миссии AMISOM

Увеличение миротворческого контингента связанно с необходимостью обеспечения правопорядка на освобожденных от исламистских боевиков территориях.

Национальная армия Сомали не смогла взять на себя полную ответственность за поддержание правопорядка на освобожденных территориях, заявил Мадейра.

«Настало время дать понять, что AMISOM не останется навсегда», — сказал Мадейра.

Африканский союз готовится к завершению своей миротворческой миссии в Сомали к концу 2020 года.

Напомним, численность контингента AMISOM составляет 22 тыс. человек. Несмотря на потерю контроля над крупными городами страны, экстремисты часто проводят кровавые нападения в Сомали и соседних странах.