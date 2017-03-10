Кито, 10 марта, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Эквадора Гильермо Лассо призвал правительство Венесуэлы обеспечить прозрачность и свободу выборов в своей стране. Это было первое заявление, которое сделал оппозиционный кандидат после начала кампании борьбы за президентское кресло в рамках второго тура.

Давид Альфаро Сикейрос. Новая демократия. 1945

Гильермо Лассо отметил также, что следует соблюдать принципы демократических и прозрачных выборов не только в Эквадоре, но и во всей Латинской Америке. И «бороться с диктатурами политических партий, например, в Венесуэле». А для обеспечения этого следует использовать возможности Организации американских государств, сообщает El Universo.

«Следует разжечь пламя свободы и демократии по всей Латинской Америке», — подытожил Гильермо Лассо, комментируя ход предвыборной кампании в Эквадоре и Венесуэле.

Отметим, что в 2017 году в Венесуэле пройдут выборы мэров и губернаторов. Президентские выборы назначены на 2018 год, однако 80 процентов населения требуют досрочной отставки Николаса Мадуро.

Внутриполитическая ситуация в Эквадоре остается напряженной. Руководство правящей партии серьезно озабочено, удастся ли обеспечить победу своего кандидата Ленина Морено во втором туре. Национальный избирательный совет затянул на три дня оглашение результатов выборов, хотя накануне голосования власти уверяли, что подсчет будет максимально быстрым. Несмотря на это, правящему альянсу не удалось «насчитать» нужных показателей для победы Ленина Морено в первом туре, писало ранее ИА REGNUM.