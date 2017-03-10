Ставрополь, 10 марта, 2017, 22:10 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

Федеральные социальные программы по созданию новых мест в школах и обустройству дворовых территорий рассчитаны на несколько лет. Об этом сообщил 10 марта в Ессентуках глава федерального правительства Дмитрий Медведев в рамках встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

«В этом году мы начали большую программу, связанную с восстановлением наших дворов. Это актуально и для Ставропольского края», — процитировали слова премьер-министра на сайте федерального правительства.

Владимиров сообщил, что в регионе в обустройство дворов «никто никогда не вкладывался». Он отметил, что сегодня в эту работу вовлекается население. Жители дворов самостоятельно определяют инфраструктуру, дизайн дворовой территории.

«Конечно, это большая для нас работа, очень сложная, но она очень нужная. Люди просто совсем по-другому к нам начинают относиться. Мы решаем их проблемы», — сказал Владимиров.

Он также сообщил, что в крае выполнена программа по строительству детских садов. Построено 26 детских садов, очередь от трёх до семи лет ликвидирована. В крае строятся две школы: в городе Ставрополе на 990 мест и в городе Ессентуки на 300 мест. На эти цели краю выделено 25 млрд рублей, еще 4 млрд рублей ожидается.

Медведев попросил «держать руку на пульсе по всем этим трём программам». В детских садах устроены дети от 3 до 7 лет, не решена еще проблема нехватки ясельных групп.

«Ну, а школы и дворы — это работа, что скрывать, не на один год», — сказал премьер-министр.

«Школьная программа вообще у нас рассчитана на 10-летнюю перспективу, потому что огромное количество школ нужно по стране построить. Что касается дворов, это тоже, конечно, не один год», — добавил он.

В пресс-службе губернатора сообщили ИА REGNUM, что в рамках исполнения «майских указов» президента в Ставропольском крае для детей в возрасте от трёх до семи лет дополнительно создана 21 тысяча мест в детских садах. В рамках программы по созданию новых мест в школах, которая реализуется второй год, одна школа в Ставрополе уже строится, строительство второй в Ессентуках начнется в текущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках федеральной программы по обустройству дворовых территорий Ставропольский край из федерального бюджета получает 609 миллионов рублей.

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Из выделяемых федеральных средств 70% пойдут на обустройство дворовых территорий, их озеленение, создание зон отдыха, парков и скверов, ремонт дорог, строительство парковок и так далее. Еще 30% будут направылены на благоустройство одного знакового объекта города.

Кроме тог, свыше 20 млн рублей Ставрополье получит на обустройство городских парков и скверов.

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В городах края проживает 1,6 млн человек или 60% численности населения. Площадь городских земель превышает 116 тыс. га, из которых 52,3% — застроенные земли, 22,3% — городские леса, лесопарки, парки, скверы. Более 90% всех улиц замощено, 77,3% оборудовано освещением.

Ставрополь в 2016 году, как и в 2014 году был признан самым благоустроенным городом России. 18,4% краевой столицы занято зелеными насаждениями.

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