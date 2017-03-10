Посёлок городского типа Октябрьское, Югра, 10 марта, 2017, 22:01 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре чиновница незаконно перечислила строительной организации 42,1 млн бюджетных рублей. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Дело расследует Няганский межрайонным следственный отдел. Следствие считает, что ещё в 2015 году дама незаконно перечислила одной из строительных организаций авансы в размере 42,1 млн рублей. Тем самым был причинён ущерб Октябрьскому району Югры.

По данным местных СМИ, даму зовут Людмила Черепкова. Как следует из информации на официальном сайте Октябрьского района, она до сих пор возглавляет районное УЖКХ.

Комментариев от администрации посёлка городского типа Октябрьский пока нет.

А тем временем, прокуратура ХМАО-Югры нашла нарушения в муниципальном фонде развития жилищного строительства Советского района «Жилище». По данным надзорного ведомства, фонд задолжал 32-м предпринимателям общую сумму 169,6 млн рублей. При этом у фонда нет имущества, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов, также организация не ведёт финансово-хозяйственной деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года было заведено уголовное дело в отношении ряда чиновников мэрии города Советского. Их заподозрили в том, что, зная о плачевном состоянии муниципального фонда «Жилище», в 2014 году департамент муниципальной собственности заключил с ним 120 муниципальных контрактов на общую сумму 739 млн рублей. Из них 665 млн рублей были направлены из окружного бюджета. Средства предназначались на строительство жилья в Советском. Но муниципальное задание было исполнено менее, чем на 60%.

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Теперь у фонда нет никакого имущества. Прокуратура обязала главу Советского района решить вопрос и не допустить экономических проблем на предприятиях, которым задолжал фонд. Но как это будет сделано, пока непонятно.