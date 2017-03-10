Москва, 10 марта, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Столичная полиция устроила погоню со стрельбой на юге Москвы за автомобилем, который не остановился по их требованию. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

На Мелитопольской улице стражи порядка заметили автомобиль, водитель которого, завидев полицейских, попытался скрыться. Полиция организовала погоню за подозрительным автомобилем.

В ходе гонки преследования полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате предупредительной стрельбы никто не пострадал.

В итоге автомобиль беглецов остановился. В машине были обнаружены двое мужчин и две женщины, которые не предъявили документы.

Водителя и пассажиров подозрительного авто доставили в отдел полиции для установления их личностей и дальнейших разбирательств.