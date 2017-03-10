Гавана, 10 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Кубинская пищевая промышленность рассчитывает на реализацию двух проектов по иностранным инвестициям в свободной экономической зоне «Мариэль». В частности на создание завода Nestle и пивоварни, сообщает Кубинское информационное агентство (ACN).

Pedro Szekely Гавана

Кроме этого, министерство пищевой промышленности Кубы рассматривает еще 19 представленных проектов на средства иностранных инвесторов, общая сумма которых 762 миллиона долларов. Речь идет о создании линий по производству безалкогольных напитков, мясопродуктов, молочных продуктов, муки и т.п. Большинство инвестиций предлагается из таких стран как Франция, Италия, Мексика, Испания, Бразилия, Словакия и Уругвай.

Первая на Кубе свободная экономическая зона заработала с 1 января 2014 года. Её резидентам гарантированы налоговые льготы и свободный перевод денежных средств. Также в рамках зоны действует служба «единого окна». В развитие порта Мариэль правительство Кубы вложило 900 миллионов долларов, из которых 640 миллионов долларов были предоставлены Бразилией, писало ранее ИА REGNUM.