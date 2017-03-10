Либерализация экономики на Кубе: потянулись инвесторы
Гавана, 10 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Кубинская пищевая промышленность рассчитывает на реализацию двух проектов по иностранным инвестициям в свободной экономической зоне «Мариэль». В частности на создание завода Nestle и пивоварни, сообщает Кубинское информационное агентство (ACN).
Кроме этого, министерство пищевой промышленности Кубы рассматривает еще 19 представленных проектов на средства иностранных инвесторов, общая сумма которых 762 миллиона долларов. Речь идет о создании линий по производству безалкогольных напитков, мясопродуктов, молочных продуктов, муки и т.п. Большинство инвестиций предлагается из таких стран как Франция, Италия, Мексика, Испания, Бразилия, Словакия и Уругвай.
Первая на Кубе свободная экономическая зона заработала с 1 января 2014 года. Её резидентам гарантированы налоговые льготы и свободный перевод денежных средств. Также в рамках зоны действует служба «единого окна». В развитие порта Мариэль правительство Кубы вложило 900 миллионов долларов, из которых 640 миллионов долларов были предоставлены Бразилией, писало ранее ИА REGNUM.